Российский МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем самолет ВВС Норвегии

Москва, 26 августа. Истребитель Северного флота России МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии, сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

По данным военных, 25 августа российское наблюдение заметило приближающуюся к границе России воздушную цель. Для опознания цели в воздух был поднят истребитель МиГ-31.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — сказали в Центре.

Военные отметили, что российский истребитель имел целью не допустить нарушения норвежским самолетом воздушной границы. Также полет МиГ-31 строго соответствовал международным правилам использования воздушного пространства.

«Нарушения государственной границы Российской Федерации норвежским самолетом не допущено», — добавили в НЦУО.

Ранее НЦУО РФ сообщал, что российский истребитель СУ-30СМ поднимали над Черным морем для перехвата самолета-разведчика США. Российский самолет идентифицировал цель над нейтральными водами Черного моря, после чего благополучно вернулся на аэродром базирования.