Швыткин и Рожин объяснили, почему американцы так любят ругать «Армату»

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин и военный эксперт Борис Рожин (Colonel Cassad) объяснили преимущество перед западными аналогами беспилотной версии российского перспективного танка T-14 «Армата».

Ранее об этом танке рассказало американское издание National Interest. Автор статьи в целом объективно оценил достоинства беспилотной версии «Арматы», но не удержался от саркастического замечания:

«Может, в российской армии ощущается недостаток персонала? Или Россия просто хочет обезопасить своих солдат в условиях будущего конфликта?»

Тем не менее автор статьи признал, что при разработке беспилотной версии «Арматы» российским военным конструкторам удалось решить несколько важных проблем, связанных с использованием техники c дистанционным управлением.

Это в первую очередь «ситуационная осведомленность», достигаемая за счет большого количества широкоугольных видеокамер, размещенных по всему корпусу танка. Это также необитаемая башня и отличная скорость, которую может развивать машина. Американский эксперт пояснил, что Т-14 способен передвигаться со скоростью до 90 км в час, что, возможно, делает беспилотную версию «Арматы» мобильнее американского танка M-1 Abrams.

Комментируя достоинства танка «Армата», зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отметил, что любую западную критику в адрес российской военной техники можно расценивать как проявление зависти.

«Наш оборонно-промышленный комплекс сегодня достаточно высоко развит. Есть перспективные модели во многих областях: это касается и истребителя пятого поколения Су-57, и новейших подводных аппаратов, и танка типа «Армата», — отметил парламентарий в комментарии Федеральному агентству новостей. — Танк Т-14, в том числе его беспилотная версия, — насколько я знаю, это чрезвычайно эффективно действующая бронетанковая техника».

Среди достоинств управляемой версии Т-14 Швыткин назвал высокую безопасность личного состава танка, который находится в так называемой капсуле. Беспилотная версия вообще позволяет свести риск для людей к минимуму, отметил политик.

«Безусловно, тактико-технические характеристики танка «Армата» превосходят западные аналоги. Поэтому, думаю, любая критика в адрес этой модели со стороны Запада имеет единственную цель — принизить роль военно-технического потенциала России. На мой взгляд, все критические высказывания, звучащие в США в адрес российской военной техники, — это лоббирование американского военно-промышленного комплекса, чтобы добиться для него дополнительного финансирования», — подчеркнул Юрий Швыткин.

Перспективной считает беспилотную версию «Арматы» и военный эксперт Борис Рожин.

«Главное преимущество этого танка — повышение выживаемости экипажа, — отметил он в комментарии для ФАН. — Это также возможность использовать беспилотную версию «Арматы» на поле боя в связке с другими беспилотными системами. Такая связка позволяет создать и обеспечить в боевых условиях комплексный контроль различных беспилотных электронных систем. Но главное — это повышает выживаемость машины и ее боевые возможности на поле боя. Думаю, в ближайшие 10-15 лет такая концепция будет очень перспективной».

Что касается критики в адрес этой модели со стороны некоторых западных экспертов, то она в основном носит конъюнктурный характер, считает собеседник ФАН.

«Американцам выгодно говорить, что беспилотная версия «Арматы» несовершенна. Когда говорят, что это, дескать, тупиковая ветвь, — я вижу в этом элементы пропаганды. Если брать серьезных западных экспертов по бронетехнике, все отмечают достоинства российской машины. Это машина, скорее, не текущего, а уже следующего поколения — ее время настанет уже в конце 2020-х годов», — резюмировал Борис Рожин.

Т-14 «Армата» — единственный в мире послевоенный танк третьего поколения, предназначенный для ведения боя в различных условиях. «Армата» может действовать в непосредственном соприкосновении с противником на поле боя, поддерживать наступление мотопехоты, подавлять живую силу противника, сосредоточенную в фортификационных сооружениях и укрытиях. Ранее появилась информация, что танк «Армата» прошел испытания в беспилотном режиме.