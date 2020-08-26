В NASA рассказали, с какими проблемами столкнутся космические туристы

Лос-Анджелес, 26 августа. Ученые Национального управления по аэронавтике и космосу (NASA) США рассказали, с какими проблемами могут столкнуться космические путешественники.

Главной задачей инженеров является создание космического корабля, который сможет двигаться со скоростью света. Если вы решили эту проблему, перед вами встанут другие трудности.

Во-первых, при путешествиях со скоростью света происходит замедление времени. Чтобы защитить звездолет от радиации, нужно разработать огромный защитный экран.

На путешествие к Альфе Центравре, которая является соседкой Солнца, космическим туристам понадобится минимум 20 лет, пишет Planet Today.

Как считают ученые NASA, теоретически разогнать корабль до скорости света возможно. Но как замедлить космическое судно и не пролететь нужную планету?

Кроме того, для космических путешественников еще не разработали точные карты. Ученые не изучили природу черных дыр и они не знают, откуда летят лучи сверхвысоких энергий.

Ранее сообщалось, что ученые впервые стали свидетелями, как астероид в поясе Койпера стал кометой.