Ботник объяснил, почему украинские радикалы «рвутся в бой» по «Минску»

Киев, 26 августа. Директор Украинского института политики, политолог Руслан Бортник высказался о предстоящих местных выборах, которые должны пройти на Украине осенью 2020 года. В интервью информационному изданию «Украина.ру» он рассказал, как правые силы пытаются оказать давление на Зеленского, чтобы организовать акции протеста.

Напомним, что местные выборы на Украине, согласно постановлению Верховной рады от 15 июля, должны состояться 25 октября 2020 года. Голосование пройдет во всех областях страны, кроме территорий Луганской и Донецкой народных республик.

Политолог обратил внимание, что совсем недавно бывший президент Украины Петр Порошенко на так называемом «Марше защитников» обратился к националистам, отметив в своей речи, что «зелень падает по осени». Так Порошенко намекнул на то, что радикалы начинают вести политическую игру по своим правилам.

Бортник считает, что украинские националисты в данный момент не смогут получить на местных выборах достаточное количество голосов, чтобы пройти в областные и районные советы. Однако радикалы уже «рвутся в бой» с новой «политической» стратегией, действуя в свойственной им манере. По словам эксперта, националисты могут использовать для своих целей позиции Киева по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Это могут быть какие-то компромиссы по Минским соглашениям или какое-то изменение гуманитарной политики. Но правым нужно что-либо, что стало бы поводом для их возвращения в борьбу за власть, потому что сегодня электоральная социология показывает, что у правых победить на выборах шансов нет. В лучшем случае — это ниша в 25–30%», — сказал политолог.

Ранее стало известно, что бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказался о политической ситуации в Белоруссии. Он пришел к выводу, что в Минске разыгрывается тот же сценарий свержения законной власти, который когда-то был реализован на Украине.