Появились фото и видео с места взрыва в жилом доме на западе Москвы

Москва, 26 августа. Фото и видео с места взрыва, произошедшего в жилом доме на улице Кубинка в Москве, поступили в распоряжение Федерального агентства новостей.

Утром 26 августа в кирпичной пятиэтажке произошел взрыв, после которого начался пожар. Огонь охватил три этажа жилого здания, пишет Infox.ru.

Общая площадь пожара составила 55 квадратных метров. По данным ГУ МЧС России по Москве, из горящего дома спасли 16 человек. К 10.36 пожар удалось полностью ликвидировать. При взрыве пострадали четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее очевидец происшествия рассказал телеканалу «360» о первых минутах после взрыва. По словам мужчины, он услышал страшный грохот и подумал, что началось землетрясение.