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Появились фото и видео с места взрыва в жилом доме на западе Москвы

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Появились фото и видео с места взрыва в жилом доме на западе Москвы

Москва, 26 августа. Фото и видео с места взрыва, произошедшего в жилом доме на улице Кубинка в Москве, поступили в распоряжение Федерального агентства новостей.

Утром 26 августа в кирпичной пятиэтажке произошел взрыв, после которого начался пожар. Огонь охватил три этажа жилого здания, пишет Infox.ru.

Появились фото и видео с места взрыва в жилом доме на западе Москвы

Общая площадь пожара составила 55 квадратных метров. По данным ГУ МЧС России по Москве, из горящего дома спасли 16 человек. К 10.36 пожар удалось полностью ликвидировать. При взрыве пострадали четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Появились фото и видео с места взрыва в жилом доме на западе Москвы

Ранее очевидец происшествия рассказал телеканалу «360» о первых минутах после взрыва. По словам мужчины, он услышал страшный грохот и подумал, что началось землетрясение.

Источник: Федеральное агентство новостей
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