На НТВ отказались назвать имя ведущего, который заменит Кучеру

Москва, 26 августа. Информации о новом ведущем шоу «Звезды сошлись» после ухода Оскара Кучеры пока нет. Об этом сообщили в PR-службе НТВ.

«Относительно нового ведущего информации пока у нас нет. <…> [Данные об участии Александра Колтового в шоу] мы не подтверждаем», — заявили на канале в комментарии iReactor.

Кучера ранее объявил, что решил покинуть НТВ, где с 2017-го года вместе с Лерой Кудрявцевой вел программу «Звезды сошлись». Телеведущий объяснил, что устал от этой работы и «не выдержал», «закончились силы», передает портал «Утро.ру».

В настоящий момент вопрос со вторым ведущим шоу остается нерешенным. Накануне Кудрявцева подтвердила уход коллеги и рассказала, что ее новым напарником может стать Александр Колтовой, известный по программе «ДНК».

О планах уволившегося Кучеры пока ничего неизвестно. Некоторые СМИ полагают, что он может сосредоточиться на театральной карьере.

В этом году работу решил сменить и другой известный российский телеведущий — Дмитрий Шепелев. Он ушел с Первого канала, где вел скандальную программу с полиграфом «На самом деле». Теперь под его руководством будет идти новое семейное развлекательное шоу «Ты как я» на ТНТ от Comedy Club Production. Шепелев назвал его «проектом мечты».

Колумнист Федерального агентства новостей и блогер Вадим Манукян раскритиковал ведущего, который решил сменить «пиджачный» имидж на более неформальный. По его мнению, переход Шепелева в семейное шоу — далеко не самый удачный вариант для звезды его калибра и, скорее всего, ошибка.