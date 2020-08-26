Киселев ответил Бабченко, желающему заехать в Москву на танках с Турчиновым

Скандальный российский журналист Аркадий Бабченко уже профессионально не востребован и никому не нужен. После инсценировки собственного убийства его авторитет упал ниже плинтуса. Об этом в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил телеведущий и журналист Дмитрий Киселев.

Ранее на своей странице в Facebook Аркадий Бабченко написал, что под руководством бывшего секретаря Совета национальной безопасности Александра Турчинова американские танки Abrams могут въехать в Москву.

«Кажется, я нашел себе командира дивизии «Абрамсов». Заждалась, поди уж, Москва? Ну, жди, жди. Будем», — пообещал журналист, прикрепив к посту фотографию Турчинова с «Марша защитников» в Киеве.

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев отметил, что Бабченко «просто придурок». У собеседника ФАН нет сомнений, что у журналиста «поехала крыша».

«Бабченко пытается какими-то дурными заявлениями и сверхглупостью привлечь к себе внимание и как-то на этом заработать. Он профессионально не востребован и никому не нужен. Можно вспомнить, как Бабченко побирался в Израиле, пытаясь собирать деньги, — напомнил Киселев. — Его авторитет после того случая, как он лежал в луже своей крови во время инсценировки собственного убийства, упал ниже плинтуса. Сейчас Бабченко пытается таким экстравагантным способом выживать. Его заявления не имеют никакого отношения к реальности, к танкам Abrams или Москве».

В то же время телеведущий обратил внимание, что Турчинов является человеком, который начал гражданскую войну на Украине, направив танки и самолеты в Донбасс. Собеседник ФАН подчеркнул, что это решение было принято Турчиновым, когда тот был исполняющим обязанности президента после государственного переворота.

«При этом Турчинов и Бабченко являются маргинальными людьми, которые не делают никакой погоды, а просто пытаются обращать на себя внимание. На них даже не стоит тратить свое время. В каждой стране есть такие люди», — добавил журналист.

Напомним, Бабченко еще в 2017 году опубликовал пост в Facebook, в котором рассказал о своей мечте заехать в Москву на американских танках. В 2019 году после поражения Петра Порошенко на президентских выборах он сбежал в Израиль. Известно, что там он не смог официально устроиться на работу и стал выпрашивать деньги у своих подписчиков. Это просьба вызвала резко негативную реакцию со стороны других пользователей соцсети.