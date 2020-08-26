В Госдуме назвали причины неблагоприятной экологической обстановки в РФ

Москва, 26 августа. Тяжелые промышленные производства являются главной причиной неблагоприятной экологической обстановки в некоторых регионах России. Об этом заявил заместитель главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.

Ранее аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza опубликовала отчет, в котором были представлены самые загрязненные регионы России. Лидерами по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу стали Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ и Кемеровская область.

Валуев отметил, что данный список практически не меняется, так как неблагоприятная экологическая обстановка в этих регионах является следствием деятельности промышленных предприятий, передает НСН.

«Это тяжелые производства с выбросами не только в атмосферу, но и в другие среды. У нас в этом году первый прецедент, когда одному из крупнейших загрязнителей — «Норникелю» — посчитали ущерб, как его должны считать. Обычно загрязняющие предприятия всеми путями стараются уходить от возмещения ущерба в реальных масштабах», — пояснил парламентарий.

Напомним, 29 мая на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла авария. В результате разгерметизации одного из резервуаров произошел разлив дизельного топлива. Всего разлилось порядка 21 тысячи тонн нефтепродуктов. При это шесть тысяч тонн нефтепродуктов попали в грунт, остальное — в реку Амбарную и ее приток Далдыкан. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. При этом «Норникель» не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.