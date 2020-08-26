В Польше ждут приказа США на захват Гродно и Бреста

Варшава, 26 августа. Польша готова объявить территориальные претензии к Белоруссии и попытаться аннексировать ее приграничные области по приказу США. Об этом в эфире интернет-канала «Правда» заявил польский политолог, экс-депутат Сейма Матеуш Пискорский.

Эксперт считает, что Польша уже давно действует исключительно по командам из Вашигтона, а не ведет самостоятельную политику.

«Обратите внимание на такие совпадения: в Польшу приезжает господин Помпео, 15-го августа посещал Варшаву, и в это же время польский премьер-министр выступает с очередным заявлением, что да, мы будем поддерживать белорусскую оппозицию и такое прочее. Потому что они получили инструкции, как действовать, как себя вести по отношению к белорусскому кризису, потому что до приезда Помпео не было четкой линии вообще у польского правительства, они не знали, как реагировать, как отвечать на то, что происходит», — цитирует Пискорского «ПолитНавигатор».

Эксперт особо подчеркнул, что при соответствующем указании от США Польша сразу же заберет себе Гродно и Брест.

«Но пока такого приказа нет, таких инструкций нет, нет даже такой возможности, потому что все здесь делается только с разрешения и по инструкции внешних кураторов польской восточной политики», — подытожил политолог.

Ранее эксперты обвинили Польшу в том, что она с помощью информационной части протестов и военной составляющей НАТО пытается раскачать ситуацию в Белоруссии вместе с Украиной. Также польские флаги неоднократно были замечены на протестных акциях в Минске, в том числе тех, на которых велись активные провокации силовиков.