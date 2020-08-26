Зеленский назвал свой главный страх после окончания президентского срока

Киев, 26 августа. Президент Украины Владимир Зеленский признался, что больше всего боится после окончания президентского срока осуждения со стороны украинцев.

Зеленский отметил, что после окончания президентского срока хотел бы спокойно ходить по улицам не только Киева, но и всей страны, и чтобы у граждан не было желания «плюнуть в лицо».

«Лучший результат — гордость народа за меня, но даже без этого как минимум хочется, чтобы люди здоровались со мной при встрече. Я надеюсь, что им не захочется сказать мне что-то неприятное или еще хуже — я надеюсь, что люди не захотят плюнуть мне в лицо», — рассказал Зеленский в интервью Euronews.

Глава Украины добавил, что многие политики заканчивают карьеру именно так ― они не выходят к народу и не могут вернуться в общество из-за того, как вели политику. Зеленский подчеркнул, что пока что делает все, чтобы не было стыдно его родителям и детям.

Также в интервью Зеленский отметил, что не все государства — члены Европейского союза хотят видеть Украину в его составе. По словам Зеленского, для украинцев важна «стопроцентная четкая позиция Европы по Украине».