Коуч-терапевт рассказала секрет идеальных отношений в браке

«Жили они долго и счастливо…», а вот что было дальше — никто не знает. Но мало кто из девочек, девушек и женщин об этом задумывается. Для них свадьба — не новый жизненный этап, а предел мечтаний. Стоит ли удивляться, что 40% браков распадаются на второй год? О том, зачем супругам расти в ранге, почему важна синхронность и как ее достичь, Федеральному агентству новостей рассказала специалист глубинной системы развития (GSR), коуч-терапевт Ольга Матвеева.

Сказка — ложь, да в ней намек

Человеку приятнее верить в сказку, идеального партнера, вторую половинку, которая где-то ходит по миру, чем в суровую правду жизни. Оно и не удивительно: ведь мы, по сути, выросли на сказках, заметила Матвеева.

«Почти каждая, за исключением некоторых, заканчивалась пресловутой фразой: «Жили долго и счастливо». Правда, как это — никто не знает. И вступая в брак, мы тешим себя иллюзиями, фантазиями и мечтами, которые рано или поздно разбиваются о скалы действительности. Больно и жестко. Но до этого человек не видит реального положения вещей, идеализирует партнера, отношения с ним», — пояснила специалист.

Она предлагает посмотреть на брак глазами стороннего наблюдателя. Это союз двух людей, у каждого из которых имеются свое представление о жизни, свои привычки, традиции, системные нарушения и паттерны. Чтобы образовавшаяся ячейка общества просуществовала как можно дольше, оба супруга должны работать над отношениями и собой в этих самых отношениях.

Отмотаем назад

Вышеупомянутая работа начинается задолго до знакомства с будущим супругом или супругой.

«Рождаясь, человек получает определенный набор опций для жизни. Но не все из них играют ему на руку. Энергетический поток преломляется через все поколения рода, и прибивает его к нашему берегу отнюдь не чистым. Отсюда — необъяснимые страхи, странные реакции на, казалось бы, безобидные ситуации, невозможность достичь успеха в делах, заработать денег или полюбить», — заметила Матвеева.

По словам эксперта, для трансформации подобных установок в более ресурсное состояние требуется не одна расстановка.

«Думаете, что это пустая трата времени? А теперь вспомните, сколько ваших свиданий закончились успехом? А сколько было провалов? Или почему внешне ничем не выделяющиеся девушки выходили замуж через месяц отношений, а вы — через пять лет? Или почему вы до сих пор не женаты? Вряд ли потому, что так хочется. Скорее, внутри вас есть что-то, что мешает почувствовать себя счастливыми, даже после десятка неудач готовыми к построению гармоничной и счастливой пары», — обратила внимание Матвеева.

Более того, добавила она, проработка собственных искажений и переломов неэффективна без адекватизации партнера. Это нужно, чтобы осознать, зачем нам вообще вторая половина.

«Мы хотим ею прикрыться от одиночества? Найти подтверждение в глазах другого, что красивы и востребованы? Или переполнены любовью настолько, что хочется поделиться ею с таким же ресурсным человеком, как и ты сам? Вопрос. Далее необходимо понять, кого мы хотим рядом видеть, чтобы быть счастливыми. Заметьте — «хотим», а не «надо». Потому что зачастую «надо» не нам, а родственникам, знакомым, социуму. И люди, ведясь на стереотипы о «богатом, красивом, успешном», «фигуристой, молодой», хорошей», не могут понять своих потребностей, привлекая в жизнь «не тех». Что уж тут говорить про совместный ранговый рост», — рассказала Ольга Матвеева.

Про ранг и ранговые амбиции

Что такое ранг? По словам специалиста, ранг — это наше место под солнцем. Это про то, что кто-то руководит странами, а кто-то работает дворником, кто-то счастлив и реализован, а кто-то завистливо поглядывает на успехи окружающих. Это про реальные действия и поступки. А вот пустые разговоры про успешность и значимость — всего лишь ранговые амбиции.

«Для того, чтобы супругам вырасти в новом ранге, им нужно вместе выйти из зоны комфорта практически в неизвестность, за рамки своего опыта и пониманий действительности. Да, страшно. Но если есть внутренний импульс для этого, привычный ход жизни не радует — следует меняться. Причем очень важно женщине вкладываться в рост ранга мужчины, а мужчине — в рост ранга женщины. Потому что так они выдают поддержку друг другу и сталкиваются воочию со своими иллюзиями», — добавила Матвеева.

Например, муж вряд ли будет каждый день хвалить жену, как ей того бы хотелось, за вкусную еду. Он с большей долей вероятности посчитает это излишним, ограничившись дежурным «спасибо». Хотя про футбол, рыбалку и машины сможет говорить часами. И таких подводных камней — противоположных взглядов на вещи — много.

«Не уйти в дефицит, не посчитать, что «супруг меня не любит, раз не восторгается едой», не требовать от него внимания и не вымогать ласки, а выдать поддержку, фокусироваться на своей энергии и размышлять, что хорошего можно транслировать окружающим — это про женский рост в ранге. Мужской рост касается того, как он может сделать себя и супругу счастливее (исходя из реальных пожеланий, а не ложных представлений о них), чего хочет добиться и в каком направлении», — пояснила Ольга Матвеева.

И напоследок

А что, если один партнер хочет меняться, а второй — упорно нет? По мнению эксперта, нужно расставаться или самостоятельно чинить вторую половину, если ее собственного ресурса не хватает.

«Например, мужчины хорошо видят искажения женщин и могут помочь их изменить. А женщины, в свою очередь, могут проанализировать, что они сами сделали для того, чтобы их мужья развивались», — заключила Матвеева.

Ранее Ольга Матвеева рассказала, как семьям проработать свои страхи перед появлением ребенка. Через призму родительских нарушений дети получают различные ограничения и установки, мешающие им жить полноценно и счастливо.