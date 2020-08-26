Очевидец рассказала ФАН о взрыве в жилом доме в Москве

Москва, 26 августа. Пожар в пятиэтажке по улице Кубинка, 4, начался после взрыва в квартире на третьем этаже. Взрыв был такой силы, что его было слышно в соседних домах, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Хлопок, крики… В третьем подъезде, на третьем этаже. Там снимали [квартиру]. Я за пять минут с детьми вышла на улицу», — рассказала ФАН жительница дома №4 Анастасия.

Она также добавила, что не знала людей, проживавших в квартире, где произошло возгорание, однако соседи никогда на них не жаловались.

Пожарные прибыли на место происшествия в течение нескольких минут, однако огонь к этому времени охватил уже три этажа. Чтобы проникнуть в эпицентр пожара, спасателям пришлось выламывать железную дверь.

Ситуация осложнялась тем, что огонь охватил соседние квартиры. В огненном кольце оказалось несколько человек, в том числе пожилая женщина. Борьба с огнем и эвакуация пострадавших заняла примерно полчаса.

По предварительным данным, пострадало три человека. Причину взрыва и последующего возгорания предстоит установить экспертам. По словам представителя УК «Жилищник», в квартире взорвался газ. Однако представители Мосгаза, прибывшие на место происшествия, утверждают, что в этой квартире все газовое оборудование было исправно.