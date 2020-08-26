Песков прокомментировал решение Пригожина взыскать долг с ФБК и Навального

Москва, 26 августа. Действия петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, в том числе его судебные разбирательства с так называемым «Фондом борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в РФ иноагентом), никак не связаны с Кремлем и президентом России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, Пригожин является предпринимателем, который неоднократно судился в связи с публикациями в свой адрес и выиграл ряд процессов.

«Он в данном случае предпринимает те действия, которые считает нужным, исходя из собственных интересов, поэтому это никакого отношения к нам не имеет. Это не имеет и не может иметь никакого отношения к президенту», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Ранее Евгений Пригожин выкупил долг основателя ФБК Алексея Навального и его соратницы Любови Соболь перед комбинатом «Московский школьник». ФБК представил фейковое и порочащее расследование, из-за которого компания потребовала взыскать с ответчиков 1,4 миллиарда рублей компенсации за причиненный деловой репутации вред и 88 миллионов рублей в качестве компенсации упущенной выгоды.

Сразу две судебные инстанции частично удовлетворили иски «Московского школьника». Пригожин заключил с комбинатом договор уступки и распорядился выплатить компании 87 658 461 рубль. Юристы бизнесмена уже должны были начать работу по принудительному взысканию долга с ФБК в рамках законодательства РФ.