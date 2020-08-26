Названы расходы на сборы ребенка в школу в разных городах России

Москва, 26 августа. Эксперты подсчитали расходы на сборы ребенка в школу. Оказалось, что в мегаполисах они увеличились на 350 рублей. Это подтверждается результатами опроса компании Superjob.

В Москве торжественные линейки будут проводить только для первоклассников и выпускников. Аналогичное решение приняли власти в ряде других регионов России.

Только 48% работающих родителей планируют взять отгул, чтобы пойти с ребенком в школу. При этом женщины чаще отпрашиваются с работы 1 сентября, чем мужчины (51% и 45% соответственно).

Обучение в школе в этом году будет очным. Больше всего потратили на сборы ребенка в школу жители Новосибирска (9500 рублей), на втором месте стоит Красноярск (9000 рублей).

За ним идут Москва и Петербург (8700 рублей и 8500 рублей соответственно). По сравнению с прошлым годом расходы выросли на 350 рублей. На 750 рублей больше потратили родители в Самаре и на 600 рублей — в Омске.

В Вологде правительство города отменили обязательную покупку школьной формы. Это решение поддержали 54% россиян, они считают, отказ от формы нужно распространить на всю страну.

Опрос проводили с 17 по 24 августа, в нем приняли участие 1600 россиян из 323 населенных пунктов страны.