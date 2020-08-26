Кремль отказался давать оценку действиям правоохранителей в Белоруссии

Москва, 26 августа. Кремль не будет давать оценки действиям белорусских правоохранителей в отношении протестующих, это было бы вмешательством во внутренние дела, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Давать какие-то оценки происходящему, давать оценки тем или иным действиям правоохранительных органов, выполняющих функции по обеспечению порядка, означало бы вмешиваться во внутренние дела нашей соседей и союзной Белоруссии. Мы этого делать не будем», — сообщил представитель Кремля.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал более 80% голосов. Это были его шестые выборы. После выборов в Белоруссии начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор.

Пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт сообщила, что «так называемые митингующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания». По ее словам, «смелости у митингующих хватило ненадолго, увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении».