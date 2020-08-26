Кремль заявил, что инцидент с Навальным не ухудшит отношения РФ и Запада

Москва, 26 августа. Кремль не видит причин для ухудшения отношений России и Запада после инцидента со скандальным блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, нам бы этого не хотелось бы — раз. Во-вторых, для этого нет никакой причины — два», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Пескова, в Кремле не меньше других заинтересованы в том, чтобы причины инцидента с Навальным были установлены, однако пока сделать это невозможно.

«Что касается сообщения международных агентств о том, что кто-то разочарован и так далее, ну здесь все-таки мы исходим из официальных заявлений, а не сообщений агентств», — подытожил Песков.

Напомним, 20 августа самолет с Навальным на борту совершил экстренную посадку в Омске после того, как блогер поучаствовал себя плохо. Навального госпитализировали в омскую больницу скорой помощи, блогер впал в кому. Сразу же стала звучать версия о том, что Навального якобы «отравили», однако в анализах блогера медики обнаружили только кофеин и алкоголь. 22 августа Навального перевезли в Германию для лечения в клинике «Шарите».

По мнению политического консультанта и интеллектуала Анатолия Вассермана, Навальный мог стать «священной жертвой» Запада. Также эксперт предположил, что блогер может не выбраться из немецкой клиники в здравом уме.