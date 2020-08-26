Самозанятые россияне смогут открыть магазины на AliExpress

Москва, 26 августа. Китайский маркетплейс AliExpress предоставил самозанятым россиянам возможность открывать собственные магазины на площадке.

Льготный налоговый режим для самозанятых действует в 75 регионах РФ. Самозанятым запрещено перепродавать товары, но разрешено торговать продукцией собственного производства, в том числе через маркетплейсы.

«Сейчас на AliExpress больше 14 тыс. российских продавцов, и 80% из них — предприятия малого бизнеса. Мы с большим уважением относимся к этой категории, особенно к производителям товаров. В последнее время им было непросто», — отметил директор по развитию «AliExpress Россия» Дмитрий Селихов.

В компании отметили, что число самозанятых будет расти. Для регистрации на AliExpress в качестве продавца самозанятому гражданину РФ потребуется ИНН и контактные данные. Маркетплейс предоставит ряд льгот для самозанятых продавцов, в том числе 0% комиссии на первые 100 товаров.

Ранее платформу для самозанятых запустила российская IT-компания «Яндекс». Не только индивидуальные предприниматели, но и физлица могут подключиться к «Яндекс.Про».