Европейский союз без особого шантажа и усилий получает все, что ему нужно от Украины. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

ЕС не хочет брать Украину

Далеко не все государства, которые являются членами Европейского союза, хотят видеть Украину в составе ЕС. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что на Украине идет разработка свыше 60 евроинтеграционных законопроектов.

«Я думаю, что Евросоюз действительно хочет партнерства с Украиной, действительно хочет, чтобы Украина была в ЕС. Не все государства — члены ЕС хотят этого — это правда. Мне кажется, они не уверены на все 100% в Украине», — сказал Зеленский.

Он добавил, что для украинцев важна «стопроцентная четкая позиция Европы по Украине».

«И я просил многих европейских лидеров о том, чтобы они сказали украинскому народу, как им действовать, шаг за шагом, чтобы стать членом ЕС. И когда украинцы получат этот ответ – они скажут, сколько времени это займет, смогут ли они это сделать и когда. Нужно четкое понимание, что мы все этого хотим сейчас», — добавил украинский лидер.

Европа уже бросила Украине кость

Как отметил Евгений Голышкин, колонизация не предусматривает равноправной интеграции. Для многих активных борцов за «европейское будущее» Украины всегда болезненны откровения высших чиновников ЕС и реалистичные месседжи, которые они передают через официальную киевскую власть гражданам Украины.

«Сразу после победы Евромайдана Европа дала четко понять, что зря люди надеялись на быструю интеграцию, так как торговая ассоциация — это совсем другая история, а не то, что подумали одураченные пропагандой люди. Уже позже, еще во времена правления Петра Порошенко, был предоставлен безвиз, который на самом деле был просто брошенной костью и так давно вкалывающим за бесценок украинским гастарбайтерам», — пояснил Евгений Голышкин.

Украинский политолог напомнил, что к тому времени Европа обложила Украину квотами на ввоз промышленной и пищевой продукции, выстроила жесткую систему контроля и учета за перемещением наемных работников на своих плантациях и иных сферах производства и услуг. ЕС наладил вывоз за бесценок природных украинских ресурсов (леса, ископаемых и так далее), заключил выгодные для себя транзитные условия для поставок газа и нефти Российской Федерации.

Европа берет все, что хочет

«Украине же была уготовлена судьба колонии, с которой есть что взять. Из нее можно получать тысячи квалифицированных, но низкооплачиваемых, в сравнении с гражданами ЕС, тружеников. И только украинские пропагандисты продолжали вещать о «скором европейском светлом будущем», «забывая» сказать, что будет оно только для представителей власти, сидящей на откатах и способствующей разграблению национального достояния страны. Только слепые и глухие не видят и не слышат реалий, в которых Украине ничего из благ «первого мира» не светит», — добавил Евгений Голышкин.

Он уверен: Зеленский понимает, что в обозримом будущем силы из майданного лагеря, временно отодвинутые от власти, будут разогревать тему европейской интеграции для своего реванша. Именно поэтому он вынужден озвучивать в осторожной форме подобные тезисы о том, что в ЕС не все так однозначно.

«Мол, надо терпеть и работать. Надо показать свою прозрачность и открытость – и продавать земли сельхоз назначения во имя «высоких целей». У Европы же, конечно, свое видение ситуации. Благодаря раболепию Киева последних шести лет ЕС без особого шантажа и усилий получает все, что ему нужно от своего украинского вассала. И именно поэтому «интегрироваться» будут только «заробитчане» и украинские ресурсы. Но не государство Украина — как полноправный субъект международного права», — заключил Евгений Голышкин.

Накануне Верховная рада в ходе внеочередного заседания ратифицировала меморандум о взаимопонимании между Украиной и Европейским союзом о получении Киевом макрофинансовой помощи ЕС на сумму до 1,2 миллиарда евро.

В декабре 2014 года Рада внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года украинский парламент принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в Европейский союз и НАТО.