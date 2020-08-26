Дмитрий Шепелев заявил, что теперь сын может гордиться его работой

Москва, 26 августа. Телеведущий Дмитрий Шепелев стал ведущим нового шоу «Ты как я» на телеканале ТНТ и признался, что полностью доволен своей занятостью и теперь может с гордостью рассказать сыну, где работает. Об этом сообщает телеканал RT.

Шепелев с радостью говорит о том, что семейное шоу «Ты как я» — это «программа про его теперешнюю жизнь».

«Больше скажу. Теперь я с гордостью и спокойствием могу рассказать сыну, что за работа у меня. Раньше вот я не решался. А теперь даже пригласил его приехать на съёмки, увидеть, где я работаю, с кем и как. Очень этим горжусь», — признается телеведущий.

Шепелев сообщил, что лично принимал участие в разработке нового формата шоу и прокомментировал слухи вокруг его ухода с Первого канала.

«Я посчитал важным тратить своё время на то, что мне искренне интересно, на то, во что я верю. Посчитал, что нужно быть честным с самим собой. Я всегда хотел вести программу о детях и родителях и решил не откладывать желания, карьеру и жизнь на потом», — откровенно сообщил ведущий.

Дмитрий признался, что в своем детстве был «скромным, закомплексованным, испуганным», при этом много хулиганил в школе. Он признается, что именно поэтому очень много времени в своей деятельности уделяет детям, проектам о детстве, даже называет себя «новым телевизионным папой».

«Я с восторгом говорю обо всём, что связано с детством, о том, что значит для меня быть папой. Поэтому, ребята, запомните: я — телевизионный папа. И очень этому рад», — говорит Шепелев.

Также телеведущий признался, что проводит много времени с сыном Платоном, мечтает о большой семье и с юмором относится к хейтерам в соцсетях.

Ранее был назван гонорар Дмитрия за шоу «Ты как я» — 3 млн рублей в месяц. Колумнист Федерального агентства новостей, блогер Вадим Манукян раскритиковал Шепелева за решение стать ведущим нового шоу. Он аргументировал это тем, что борьба за сына Платона с отцом Жанны Фриске и финансовые распри с отцом певицы серьезно подпортили безупречную репутацию телеведущего.