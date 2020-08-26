Собчак возглавила рейтинг российских блогеров по доходу в Instagram

Москва, 26 августа. Телеведущая и блогер Ксения Собчак возглавила рейтинг Forbes российских блогеров по доходу в Instagram. Она заработала 1,48 млн долларов за год.

Впервые рейтинг Forbes российских блогеров был составлен в прошлом году, в него вошли 15 публичных персон. Возглавила рейтинг за 2019 год Собчак.

«Лидером рейтинга вновь стала Ксения Собчак. За прошедший год она второй раз вышла замуж, запустила шоу на Первом канале и нарастила аудиторию. Спектр брендов, которые она рекламирует, широк», — отмечает издание.

За минувший год один из брендов разорвал контракт с Собчак после ее шутки на тему афроамериканских волнений в США, а также критики движения Black Lives Matter. Сейчас у Собчак 7,7 млн подписчиков.

Второе место заняла Полина Гагарина, она заработала 890 тысяч долларов за год. Третья строчка досталась блогеру Иде Галич, ее доход от Instagram составил 850 тысяч долларов. Также в рейтинг попали Ксения Бородина (770 тысяч долларов), Алина Левда (760 тысяч долларов), Настя Ивлеева (610 тысяч долларов), Валерия Чекалина (610 тысяч долларов), Регина Тодоренко (600 тысяч долларов) и другие знаменитости.

Ранее Собчак неприятно удивила своих поклонников. Во время записи очередного интервью для своего Youtube-канала она ела вредную пищу и «стреляла» сигареты у своей гостьи.