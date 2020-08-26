Во Франции придумали политкорректное название роману «Десять негритят»

Париж, 26 августа. Известный детективный роман Агаты Кристи «Десять негритят» во Франции теперь называется «Их было десять». Об этом сообщает радиостанция RTL со ссылкой на потомка писательницы Джеймса Причарда.

Он отметил, что в период создания произведения язык был другим. В нем использовались слова, которые сегодня устарели.

«История основывается на популярной считалочке, написанной не Агатой Кристи. Я почти уверен, что оригинальное название никогда не использовалось в США. В Великобритании его изменили в 1980-х годах, и сегодня мы меняем его по всему миру», — сказал мужчина.

По мнению Причарда, Кристи «не понравилось бы, если бы кто-то оказался обиженным ее словесными оборотами». Он заявил, что в 2020 году необходимо избегать применения терминов, которые «могут задеть кого-то». Именно поэтому роману придумали новое, политкорректное название.

Книгу с новым названием уже можно найти на книжных прилавках Франции. В магазинах крупной сети Fnac ее стоимость составляет 5,6 евро.

«ФедералПресс» отмечает, что в США этот роман Кристи с первого издания выходил под названием «И никого не стало», а все «маленькие негритята» в нем были заменены на «маленьких индейцев». Причард сегодня принимает активное участие в переименовании книги и в других странах.

В этом году во многих государствах прошли протесты против расизма и дискриминации темнокожего населения. Начало им было положено в США, а причиной послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Мужчина скончался в результате грубого задержания белокожими полицейскими. Беспорядки были зафиксированы в более чем сотне американских городов. Из-за большого числа недовольных в ряде штатов власти задействовали Национальную гвардию.

Волну настроений американцев подхватили и в Европе. В связи с этим многие производители пошли на ребрендинг своих товаров, которые были восприняты как «расистские».

Американская платформа HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем в картине. Однако потом все же вернула его, добавив контекст и дисклеймер.