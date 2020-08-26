Киев сообщил, когда пройдет встреча советников глав «нормандской четверки»

Киев, 26 августа. Встреча политических советников лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) состоится до 10 сентября. Об этом сообщил на брифинге глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Изначально встреча советников была запланирована на 28 августа, однако ранее стало известно, что ее отменили. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что причиной переноса встречи стала командировка советника французского лидера Эммануэля Бонна. Ермак подтвердил эту информацию.

«Господин Бонн позвонил мне несколько дней назад и попросил перенести встречу в связи с командировкой. Сегодня обговариваются даты. Это первые числа сентября. Я думаю, что до 10 сентября эта встреча состоится», — сообщил глава офиса президента Украины.

Ранее Зеленский заявлял, что после встречи советников должны пройти переговоры глав внешнеполитических ведомств стран «нормандского формата», напоминает НСН. По словам президента Украины, затем должна состояться встреча глав государств «нормандской четверки».

Комментируя сообщения о возможном саммите лидеров Украины, России, Франции и Германии, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российской стороне ничего об этом не известно.