Киев, 26 августа. Украина не станет поставлять воду в Крым до «деоккупации» полуострова, заявил так называемый «постоянный представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич.

«Позиция и представителя президента, и представительства президента Украины в Автономной Республике Крым однозначна, не меняется и не изменится – воду в Крым до деоккупации Крымского полуострова подавать нельзя», — заявил Кориневич в эфире телеканала «Украина 24».

Он добавил, что подача воды в Крым – это рычаг давления на Россию. Условие подачи воды в Крым не изменилось, подчеркнул Кориневич. Он отметил, что киевские власти не ведут никаких переговоров и не контактируют с властями в Крыму.

Украина перекрыла водоснабжение Крыма после воссоединения полуострова с Россией. До этого идущий от Днепра Северо-Крымский канал обеспечивал регион пресной водой почти на 85%. От прекращения подачи воды пострадали в первую очередь фермерские хозяйства, вынужденные перейти на менее влагоемкие культуры.

В августе в Крыму завершилась укладка 15 линий водоводов общей протяженностью более 800 километров. По трубопроводу подали воду в Симферопольское водохранилище. Трубопровод провели от Тайганского водохранилища в Белогорском районе Крыма до Симферопольского водохранилища, теперь в Симферополь ежедневно будет поступать до 50 тысяч кубометров воды.

Воссоединение Крыма с РФ произошло в 2014 году по итогам народного референдума. Процедура голосования была проведена в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН. На это неоднократно указывала Москва. Однако киевская власть, которая установилась на Украине после государственного переворота в 2014 году, не признает результаты волеизъявления крымчан.

Ранее депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Василий Мокан назвал водную блокаду Крыма «козырем в рукаве» Украины.