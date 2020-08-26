СКР завершил следствие по делу о выкатившемся в реку самолете в Сочи

Москва, 26 августа. Следственный комитет России обвинил командира Boeing 737-8AS Алексея Шнырева в нарушении правил безопасности по итогам расследования уголовного дела об инциденте в аэропорту Сочи, когда самолет под его управлением выкатился в реку при посадке в 2018 году. Об этом говорится на сайте СКР.

В среду в ведомстве сообщили, что расследование по делу в отношении Шнырева завершено.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба)», — заявили в СКР.

Следователи пришли к выводу, что, нарушив правила безопасности движения и эксплуатации самолета, Шнырев не смог остановить борт в пределах взлетно-посадочной полосы. Из-за этого воздушное судно со скоростью порядка 140 км/ч выкатилось за ее пределы, пробило периметровое ограждение аэродрома и остановилось в русле реки Мзымта. Это привело к разрушению транспортного средства и возгоранию топлива.

Собственник самолета, его эксплуатант и сочинский аэропорт понесли крупные убытки. Их оценили в 615 млн рублей, 265 млн рублей и 1,2 млн рублей соответственно.

Теперь дело Шнырева направлено в Генпрокуратуру. Там будет решаться вопрос утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.