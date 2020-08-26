МВД Белоруссии назвало число задержанных на акциях 25 августа

Минск, 26 августа. Количество сторонников президента Белоруссии Александра Лукашенко, вышедших на улицы 25 августа, в несколько раз превысило число протестующих. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Белоруссии.

По данным ведомства, 25 августа в республике было зафиксировано 48 очагов политической активности.

«В мероприятиях в поддержку мира, безопасности и спокойствия приняли участие не менее 16 750 человек», — указано в сообщении.

Наиболее активно сторонники Лукашенко выступали в столице, а также в Минской, Брестской и Гродненской областях. Что касается протестующих, то их численность по всей стране не превысила 4800 человек.

Больше всего митингующих вышло на улицы в Минске, Бресте и Молодечно. В белорусской столице несанкционированная акция прошла вечером на площади Независимости. Кроме того, жители Минска и Минской области пожаловались на флешмобы, которые проводятся в вечернее время и сопровождаются громкой музыкой. В общей сложности по стране белорусские правоохранители задержали 51 человека по административным нарушениям, передает НСН.

Напомним, несанкционированные акции начались в Белоруссии после президентских выборов, прошедших 9 августа. По словам Лукашенко, за массовыми беспорядками в республике стоят США и Европа. Ранее в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» эксперты обсудили, кто стоит за расшатыванием ситуации в Белоруссии.