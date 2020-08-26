Корнилов: Никто в оппозиции Белоруссии не скрывает связь с Западом

Оппозиция и западные страны хотят провести «цветную революцию» в Белоруссии по всем классическим технологиям. Организаторы протеста не скрывают, что руководство всеми действиями оппозиционеров и протестующих ведется с территории соседней страны — Польши. Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила против вмешательства других стран в события, происходящие в республике.

«Мы — не Россия. Мы — Белоруссия. Наш народ хочет жить в демократической стране. Это ему решать. Я думаю, что никакое другое государство не должно оказывать влияние на решение нашего народа», — заявила Тихановская в интервью телеканалу Fox News.

Однако политолог Владимир Корнилов замечает, что соратница Тихановской Мария Колесникова придерживается другой позиции. Она, являясь сейчас неформальным лидером самопровозглашенного Координационного совета Белоруссии, в интервью Atlantic Council (признан в России иноагентом) на вопрос журналиста, чем может помочь Запад Белоруссии, прямо ответила, что «международное сообщество не должно стоять в стороне от белорусских дел», отмечает собеседник ФАН. По мнению Корнилова, это ответ на вопрос, каков же геополитический выбор этих самых лидеров белорусского протеста. Как подчеркнул эксперт, Колесникова фактически призвала вмешиваться во внутренние дела республики.

«В оппозиции особо не скрывают, что взяли курс на Запад, надеясь на его помощь. Оппозиционные лидеры благодарят западные страны и взывают к Европе о помощи, как это прозвучало в выступлении Тихановской в Европарламенте. Но как только речь заходит о России, то там кричат: «Нет-нет, Москве нельзя вмешиваться ни в коем случае». Все эти слова, что Координационный совет не против России и выступает за сохранение дружеских отношений со страной в пользу бедных, не вызывают никакого доверия», — пояснил Корнилов.

Последние события в Белоруссии показывают, что сейчас Запад и оппозиция пытаются провести «цветную революцию» в стране, полагает политический обозреватель.

«Никто этого не срывает. Уже сама Тихановская назвала протесты в Белоруссии словом «революция», когда выступала в Европарламенте под громкие аплодисменты депутатов. Тут не только есть намерение провести революцию, а она там уже проходит по всем классическим технологиям. В отличие от других «цветных революций», никто не прячет того факта, что руководство всеми действиями оппозиционеров и протестующих ведется с территории соседней страны — Польши. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров уже упомянул на совместной пресс-конференции с заместителем госсекретаря США», — отметил политолог.

В Белоруссии проводятся различные акции протестующих. Недавно жительницы Минска оделись в белую одежду, выстроились на улицах и вдоль проспектов. Они хлопали в ладоши и призывали всех выйти на улицу за «Свободную Беларусь». Корнилов уверен, что такие мероприятия полностью совпадают с приемами проведения «цветных революций».

«Такие способы были опробованы на Украине и в других странах. Это не только женщины в белом, но еще и акция, когда дарили цветочки силовикам. Единственным кардинальным отличием «майдана» в Белоруссии от остальных классических «цветных революций» является прямое и нескрываемое внешнее управление этими событиями», — сказал собеседник ФАН.

Отметился в белорусских протестах и беглый олигарх Михаил Ходорковский. Он проспонсировал Telegram-канал NEXTA, чтобы усилить давление на президента Александра Лукашенко. По словам политолога, Ходорковский является прямым участником всех событий в республике.

«Мы видим, как Ходорковский и Евгений Чичваркин, сидя в Лондоне, прямо угрожают президенту Белоруссии. Ходорковский присылал туда людей из «Открытой России» (признана нежелательной в России. — Прим. ФАН). Чичваркин призывал деанонить сотрудников правоохранительных органов, то есть опубликовывать их личные данные. Раз они тратят свои деньги и прямо призывают к «майдану», то, значит, и говорят: «Мы хотим революции», — добавил Корнилов.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о западном влиянии на оппозицию Белоруссии. Он отметил, что «белорусы — мудрый народ, они сами смогут определить те формы, в которых может быть организован общенациональный диалог».