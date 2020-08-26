Путин отметил успешное сотрудничество РФ и КНР в борьбе с коронавирусом

Москва, 26 августа. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей церемонии открытия Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества. Текст приветствия опубликован на сайте Кремля.

Путин отметил, что сотрудничество в сфере передовых технологий является одним из самых перспективных направлений российско-китайских отношений.

«Особое значение придаем сотрудничеству профильных государственных ведомств, медицинских и исследовательских учреждений двух стран в борьбе с коронавирусной инфекцией», — говорится в приветствии.

Глава государства обратил внимание, что обмен накопленным опытом диагностики, профилактики и лечения коронавируса уже дает хорошие результаты.

В рамках программы перекрестных годов будут проведены российско-китайские научные проекты, выставки и симпозиумы. Кроме того, состоится обмен делегациями по линии академических институтов, вузов и инновационных центров. Путин выразил надежду, что все намеченные мероприятия пройдут успешно и будут способствовать укреплению отношений РФ и Китая.