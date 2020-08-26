Директор МакSим раскрыла причину «исчезновения» певицы

Москва, 26 августа. Певица МакSим пропала с музыкального горизонта из-за «посттравматического синдрома». Об этом рассказала ее директор Маргарита Соколова.

Артистка не давала знать о себе уже несколько месяцев, и поклонники начали беспокоиться. В соцсетях они буквально завалили певицу вопросами о том, с чем связано ее отсутствие.

Соколова раскрыла причину «исчезновения» певицы. По ее словам, МакSим решила взять творческую паузу, поскольку ей было необходимо преодолеть проблемы со здоровьем после аварии, в которую она попала в 2019-м году.

«Сейчас [она] находится в отпуске в Турции, отдыхает с детьми. Все у нее нормально, хорошо. В сентябре будет готова выйти на закрытые мероприятия. Пишет новые песни», — сообщила «Ридусу» ​​​​​​директор звезд ы.

Ранее о том, что артистка якобы «пропала», заявила ее подруга и известная радиоведущая Алла Довлатова в эфире своего вечернего шоу на «Русском радио». Она хотела пригласить певицу на эфир, но не смогла с ней связаться, а затем рассказала, что та не выходит на связь уже три месяца. Это вызвало активность подписчиков исполнительницы в соцсетях.

«Газета Кемерова» напоминает, что МакSим попала в серьезное ДТП в апреле прошлого года. Трагедия произошла по дороге в аэропорт, когда артистка спешила на рейс, чтобы успеть на съемки клипа «Абонент недоступен». Около месяца певица проходила реабилитацию. Она также сообщала, что нуждается в «творческом отпуске».

Соколова в интервью «360» в феврале объясняла, что МакSим решила временно покинуть сцену из-за травм. Директор отмечала, что после аварии артистка в целом восстановилась, но не избавилась от головной боли, проблем со сном и сосудами. Поэтому она решила последовать рекомендациям врачей и пока повременить с музыкой.