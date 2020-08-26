Леонков рассказал, как российские ПРО могут дать отпор ракетам агрессора

Москва, 26 августа. Россия, поставив на вооружение новую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), обнулит все преимущества Запада в вопросе вооружений. Такого мнения придерживается российский военный эксперт Алексей Леонков. В своем авторском Telegram-канале «Мадуро — не дура» он объяснил, за счет чего новая СПРН позволит максимально обезопасить Россию от ядерного удара потенциальных противников, а также рассказал, каким образом комплекс реагирует на угрозу ракетной атаки.

Леонков напомнил, что российские специалисты уже завершили строительство новой системы предупреждения о ракетном нападении, которая способна не только показать запуски ракет противника, но и построить тактическую карту ответного удара по агрессору. Эксперт уверен, что СПРН позволит максимально быстро и эффективно осуществить встречный запуск межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в сторону противника. При этом комплексы ПВО и ПРО РФ позволят нивелировать последствия вражеского нападения.

«Когда ракеты агрессора будут выходить на орбиту и строить трассы в сторону России, им навстречу стартанут наши МБР, которые раньше достигнут своих целей. При этом наши МБР остановить будет сложно (читай — невозможно), а стаи ракет страны-агрессора будут прорежены российскими ПРО и ПВО максимально», — объяснил эксперт.

Он также обратил внимание, что не так давно различные западные НКО миротворческих и антиядерных движений выпустили специальное обращение, в котором призвали страны полностью отказаться от использования ядерного оружия, передает «Царьград». По мнению Леонкова, подобная инициатива, является хитрой ловушкой для Москвы, поскольку Запад значительно превосходит Россию в средствах неядерного вооружения.

Россия никогда не откажется от ядерного оружия, которое является инструментом сдерживания мира от третьей мировой войны. Российские МБР с ядерными боеголовками, а также новая СПРН дают понять, что война против России, в случае ее возникновения, обнулит все выгоды Запада, поскольку ответ будет эффективным и незамедлительным.

Ранее военный эксперт, сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов рассказал, почему военно-морским силам США стоит отказаться от разработки специального плана по противостоянию российским атомным подводным лодкам, вооруженным ядерными ракетами.