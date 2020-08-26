Гаспарян: Киеву нужно экономику развивать, а не инженерок плодить

Использование феминитивов не поможет Украине превратиться в аграрную державу, заявил Федеральному агентству новостей известный радиоведущий, писатель и публицист Армен Гаспарян.

Ранее на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины был обнародован приказ, разрешающий использовать феминитивы при обозначении профессий. Это произошло на фоне внесения изменений в классификатор профессий, где упразднялись или получали новые наименования те или иные должности.

Профессиональные обозначения работ по-прежнему приводятся в мужском роде, однако сотрудницы теперь могут потребовать адаптировать название профессии в кадровой документации под лиц женского пола.

В опубликованном документе приводятся примеры: инженер — инженерка, станочник широкого профиля — станочница широкого профиля, социолог — социологиня.

По мнению Армена Гаспаряна, «не очень понятно, как переименование профессий по фэншую поможет Украине развивать сельское хозяйство».

«Разве введение инженерок или социологинь увеличит надои? Повысит сбор центнеров с гектара? Хорошо, на Украине теперь можно переименовывать профессии — дальше что? Что поменялось? Были инженеры — стали инженерки, да хоть инженеришки: в любом деле важен результат, а здесь он какой? Был старый анекдот: когда в борделе дела не идут, то не мебель двигают, а девочек меняют. В случае с Украиной — не профессии переименовывать надо, а задавать вопрос своему политическому руководству, в том числе по состоянию украинского сельского хозяйства. Год прошел с заявления Зеленского о том, что Украина — великая аграрная держава, но за год ничего не изменилось», — говорит Гаспарян.

Два года назад Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обязала пресс-службу использовать феминитивы при обозначении профессий, например, спасательница или пожарная.

«Реальными делами нужно заниматься, а переименовывать можно сколько угодно — ничего от этого не изменится. Украина бы лучше двигалась в Европу не в деле введения феминитивов, а в деле повышения качества сельскохозяйственной продукции, к объемам европейской сельскохозяйственной продукции. А если всё движение состоит в переименовании должностей — тогда это не движение в сторону Европы, а несколько иначе [это] надо называть. Так что Киеву нужно экономику развивать, а не инженерок плодить», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, 25 апреля 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Сразу после голосования экс-спикер Рады Андрей Парубий подписал закон. В команде президента Владимира Зеленского закон назвали методом «кнута», призвав увеличивать количество «пряников» вокруг украинского языка. Там также предложили проверить документ на предмет нарушений прав языковых меньшинств.

Согласно документу, чиновники обязаны говорить на «мове» на заседаниях, мероприятиях, встречах, а органы государственной власти — использовать версии компьютерных программ с интерфейсом на государственном языке. Все страницы государственных органов, предприятий и государственных СМИ также должны вестись на украинском.