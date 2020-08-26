Бабченко нашел комдива, который въедет в Москву на американском танке

Москва, 26 августа. Скандальный российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что под руководством экс-секретаря Совета национальной безопасности Александра Турчинова американские танки Abrams могут въехать в Москву. То, что это его давнее желание, журналист не скрывает. Запись об этом появилась на странице Бабченко во вторник, 25 августа.

«Кажется, я нашел себе командира дивизии «Абрамсов». Заждалась, поди уж, Москва? Ну, жди, жди. Будем», — написал активист под фотографией Турчинова с «Марша защитников» в Киеве, которую выложил в своем профиле.

Бабченко еще в 2017 году признался в одном из своих постов, что мечтает въехать в Москву на американских танках.

«На первом же «Абрамсе», который будет идти по Тверской, в люке, под флагом НАТО, буду торчать я. А благодарные россияне, забыв про Крым, будут кидать освободителям цветы и, опуская глаза, просить гуманитарной тушенки», — описал журналист свои грезы.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Софийской площади в Киеве по случаю Дня независимости объявил, что сдавшие территории страны люди понесут наказание. Так он намекнул на Турчинова, который исполнял обязанности главы государства в период с 23 февраля по 7 июня 2014 года. Именно во время его правления Украина лишилась Крыма и начался вооруженный конфликт в Донбассе.

В ответ на это сенатор Владимир Джабаров заявил, что Зеленскому и Турчинову пора забыть про Крым и вплотную заняться вопросом мира в Донбассе. Напомним, что Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году по итогам всенародного референдума, в ходе которого абсолютное число жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает Крым своей «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что полуостров вошел в состав РФ в полном соответствии с международным законодательством и Уставом ООН. По словам российского лидера Владимира Путина, вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».