Поклонники попросили Асмус «угомониться» после видео в черном парике

Москва, 26 августа. Актриса сериала «Интерны» Кристина Асмус расстроила фанатов своим внешним видом. Она опубликовала в Instagram видео в черном парике.

Асмус отдыхает в Геленджике и решила сменить имидж. Она сделала яркий макияж и несколько минут «кривлялась» на камеру.

«Алиса любит себя», — написала Асмус, намекая на свое альтер эго.

Поклонники, мягко говоря, не оценили ее образ. Они считают, что Асмус в парике выглядит как «женщина пониженной социальной ответственности».

«Совсем спятила девочка», — раскритиковала ее подписчица. «Кристинка, у тебя башню снесло», — написал другой поклонник. «Кристина, не делайте так больше. Без косметики и парика вам намного красивее», — уверена еще одна поклонница. «Угомонись, уже совсем кукухой поехала на фоне развода», — заметил подписчик.

Напомним, что Кристина Асмус разводится с юмористом Гариком Харламовым. После расставания с супругом она стала вести себя странно. Поклонники ставят ей в пример Агату Муцениеце, которая все время проводит с детьми или с подругами и не эпатирует публику.