Звезде фильма «Один дома» Маколею Калкину исполнилось 40

Лос-Анджелес, 26 августа. Звезде популярного рождественского фильма «Один дома» Маколею Калкину исполнилось 40 лет. Актер заявил, что считает себя «бесподобным» человеком.

Калкин стал известным, когда ему едва стукнуло 10 лет. Дети во всем мире смеялись до коликов в животе, когда смотрели историю о мальчике, которого родители забыли дома.

После этого фильма у Калкина не было по-настоящему ярких ролей и актер «потерялся» среди других звезд.

«Люди думают, что я сумасшедший, надломленный. Им кажется странным, что я не хочу сниматься в кино. Да, последние два года я никак себя не проявлял», — рассказал актер.

Как пишет издание Report door, Калкин сравнивает себя со снежинкой. По его словам, вы не найдете две одинаковых снежинки — они все уникальны.

Так же получилось и с его актерской карьерой — он заработал деньги в детстве, а сейчас живет за счет своей популярности. Калкин сдает дорогую недвижимость и не думает о съемках.

Его приглашали на пробы в фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Но роль он получил в новом сезоне «Американской истории ужасов». ​​​

Не везет Калкину и в любви: он был несколько лет женат на актрисе Рэйчел Майнер. Их отношения закончились разводом. А сейчас актер встречается с коллегой Брендой Сонг.

Ранее сообщалось, что в Голливуде решили переснять «Один дома». Актеры, игравшие в оригинальной версии 1990 года, не будут принимать участие в съемках.