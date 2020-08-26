Футбольный эксперт назвал три причины ухода Месси из «Барселоны»

Москва, 26 августа. Форвард «Барселоны» Лионель Месси уведомил руководство каталонского клуба о своем решении покинуть команду. Футбольный эксперт Андрей Малосолов назвал три причины ухода игрока из клуба.

По словам эксперта, решение Месси вызвано сильным кризисом клуба, апофеозом которого стало разгромное поражение от «Баварии». Малосолов напомнил, что после провального матча изменения произошли и в тренерском штабе, и в кадровом составе клуба.

«Решение Месси, на первый взгляд, выглядит эмоциональным, в этой команде он уже очень много лет. Но, видимо, он решил пойти по пути своего самого главного конкурента», — добавил эксперт в эфире радио Sputnik.

Малосолов отметил, что Криштиану Роналду на пике своей популярности переходил в разные клубы. Эксперт предположил, что футболисту сложно находиться на одном месте, нужны изменения.

«Определенные перемены, изменения и в игровой карьере, и в налоговой и доходной ведомости должны быть. Трудно сказать, смогут ли его переубедить. Думаю, что главным фактором является зарплатная ведомость, а также серьезное предложение из других клубов», — подытожил эксперт.

Нынешний контракт футболиста с «Барселоной» закончится летом 2021 года, пишет «Мир 24». Однако Месси хочет воспользоваться пунктом в контракте, позволяющем ему расторгнуть соглашение, отмечает «ФедералПресс». Ранее в СМИ появлялась информация, что в услугах аргентинца заинтересованы французский ПСЖ и гранды итальянского чемпионата «Ювентус» и «Интер». Также о желании заключить контракт с Лионелем Месси заявили в «Манчестер Юнайтед».