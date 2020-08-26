В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в ВС России

Москва, 26 августа. Дедовщина и казарменное хулиганство полностью искоренены в российской армии. Об этом заявил замглавы Минобороны РФ Андрей Картаполов на круглом столе в рамках форума «Армия-2020».

«В своем выступлении генерал-полковник Андрей Картаполов особое внимание обратил на правильно выбранное направление совместных действий по наведению уставного порядка в Вооруженных силах, результатом которого явилось значительное снижение количества воинских преступлений, полностью искоренено такое понятие, как «дедовщина», «казарменное хулиганство», — цитирует замминистра обороны РФ пресс-центр форума.

Картаполов отметил, что это, в свою очередь, повлияло на качество призыва и желание россиян проходить срочную службу в рядах ВС.

По словам начальника ГУ военной полиции Минобороны генерала-полковника Сергея Кураленко, положительных результатов удалось добиться благодаря слаженной работе всех профильных ведомств.

Международный военно-технический форум «Армия» в этом году проходит в шестой раз. Для участников он является отличной возможностью познакомиться с оборонно-промышленным комплексом как России, так и иностранных государств, а также встретить потенциальных партнеров.

Ранее побывавший на нем глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что оказался приятно удивлен прорывом страны в беспилотной авиации и робототехнике.