Разговор женщины с отцом закончился ее смертью в лапах медведя

Оттава, 26 августа. Черный медведь напал на жительницу Канады, когда она разговаривала по телефону с отцом. После встречи с диким зверем женщина погибла, сообщает CTV News.

Инцидент произошел в канадской провинции Саскачеван. 44-летняя Стефани Блез, ее супруг Кертис и их дети — девятилетний Эли и двухлетняя Ума — приехали на отдых в свою лесную хижину, расположенную на берегу озера.

Как рассказал отец канадки, дочь позвонила ему из хижины по спутниковому телефону и пожаловалась, что в доме сломался насос. В этот момент рядом со Стефани находился ее сын Эли.

«Она послала его в дом за антенной для спутникового телефона, чтобы связь стала лучше», — сообщил мужчина.

По словам отца погибшей, через несколько секунд он услышал в трубке булькающий звук, после чего его дочь больше не отзывалась. Через некоторое время мужчине перезвонил муж Стефани и рассказал, что на нее напал медведь. Кертис пытался спасти жену из лап хищника и прыснул в медведя из перцового баллончика, а затем два раза выстрелил в зверя. Когда медведь умер, супруг Стефани бросился к ней, чтобы помочь, однако к тому моменту женщина уже не дышала.

Ранее голодный медведь напал на рыбака на Камчатке. Как пишет Deita.ru, мужчину с трудом спасли из лап дикого зверя. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами.