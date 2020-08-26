Экс-работница «Макдональдса» рассказала, как получить самую свежую еду

Лондон, 26 августа. Бывшая сотрудница ресторана быстрого питания «Макдональдс» Джесси Джозеф рассказала, когда можно получить самую свежую еду.

Джозеф призналась, что сотрудники ресторана часто пользуются заготовками. Если клиент просит стандартный гамбургер, ему подают тот, что уже сделали ранее.

Особенно это касается заказов, которые были получены в обед. И покупатель не почувствует разницу, потому что еда разогревается в микроволновой печи и подается теплой.

«В обеденные часы мы заготавливаем определенное количество популярных позиций из меню», — отметила Джозеф, ее слова приводит Daily Mirror.

Чтобы точно знать, что вам принесли свежий бургер, попросите убрать из него один из ингредиентов. Тогда сотрудник кухни не сможет воспользоваться заготовкой и точно сделает вам свежий бургер.

Например, можно убрать из булочки лук или лист салата. Или вы можете отказаться от соусов, горчицы.

Ранее сообщалось, что петербургский «Макдональдс» оказался в центре скандала из-за шестирублевого соуса. Клиент пожаловался в ФАС, что ему попытались продать соус за 6 рублей, хотя по акции он шел бесплатно.

За нарушение законодательства о рекламе ресторан оштрафовали на 110 тысяч рублей.