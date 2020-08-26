Поклонники признали Лизу Галкину «самой интересной из всех детей» звезд

Москва, 26 августа. Новый снимок 6-летней дочери певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина Елизаветы, появившийся в ее фан-аккаунте Instagram, поразил пользователей Сети. Они выразили мнение, что девочка не просто сильно вытянулась за лето, но и выглядит «не по-детски взросло».

Поклонники дочки звездной пары поспешили выразить свое мнение в комментариях. Большинство из них единодушно признали то, что девочка растет настоящей красавицей и выглядит очень взросло для своих лет.

«Самая красивая и интересная девочка из всех детей знаменитостей», — выразила свое мнение jany666fer. «Какая уже взрослая девочка! За лето выросла, красотулька, умничка во всем! До чего же милый ребенок, чужая, а люблю, как свою родную!» — призналась tatyana_viktorya_. «Как она вытянулась! Красивая девочка, солнечная и яркая, пусть хранит ее Господь!» — пожелала дочери Пугачевой dana_yuz. «Лиза, дорогая, я смотрю на тебя с восхищением и думаю, что ты не по-детски взрослая девочка. Я просто млею от того, как ты красиво говоришь, и что ты сама себе режиссер. Умничка! Много-много счастья тебе», — обратилась к Лизе mosalevtina.

Фотографии и видеоролики с участием 6-летней Лизы и ее брата Гарри часто появляются также на страницах их родителей — Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Недавно Галкин выложил в своем Instagram забавный ролик, на котором Лиза гадает по ромашке, чтобы определить, будет ли любить ее будущий жених.

Пугачева ранее также выкладывала видео с Лизой, Гарри и дочкой Кристины Орбакайте Клавдией. На нем юные наследники артистов участвовали в самодельном модном показе, приведя в восторг подписчиков звезд.