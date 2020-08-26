Санкции Запада ведут к национализации российской элиты

Россия живет под экономическими санкциями США и Европы уже более шести лет. В момент их введения Запад устами своих контрагентов в экспертных кругах и глобальных СМИ продекларировал нехитрый план: санкционное давление приведет-де к расколу в политической и бизнес-элите РФ, поскольку ее весомая часть завязана на мировую экономику и откажется терять в прибылях ради государственных резонов.

Однако, как оказалось, у подавляющей части российской правящей элиты отыскалось куда больше патриотизма и привязок внутри страны, нежели мифических «дач на Лазурном берегу», которых их могли бы лишить. Зато у многих здешних «системных либералов», которых Запад мыслил своими союзниками в деле «шатания режима», санкции вскрыли застарелые грешки, заставившие фрондеров метаться по обе стороны границы. Причем далеко не все из тех, кто бежал из России из-за нарастающего давления со стороны США и их союзников, обрели покой за рубежом: для некоторых жизнь превратилась в сущий ад.

По сути дела, западные санкции против России привели лишь к большей суверенизации страны и значительной национализации отечественной элиты. В том числе и потому, что многие колеблющиеся увидели: своим переходом на чужую сторону они ничего не выигрывают, отмечает обозреватель Федерального агентства новостей.

Пример Тинькова

Одним из наиболее ярких примеров того, как российских либералов «раздевают» на Западе под шумок антироссийских санкций, стала история банкира Олега Тинькова, владельца одноименного банка. В начале марта он был арестован в Лондоне по запросу следственных органов США. Арест был вызван обвинениями в уходе от налогов: по мнению американских фискальных служб, Тиньков уклонился от налогообложения доходов, превышающих 1 млрд долларов.

В обвинительном заключении, предоставленном налоговиками Штатов, названа более точная причина претензии. Как утверждается, 10 сентября 1996 года Тиньков получил американское гражданство через процедуру натурализации и вплоть до 28 октября 2013 года являлся гражданином США, сохраняя при этом и российское гражданство. Кроме того, при его аресте оказалось, что он является еще и гражданином Кипра.

Ближе к 2013 году планы банкира поменялись — и американская система начала мешать их реализации. О выходе из гражданства США Тиньков заявил в соответствии с положенной в таких случаях процедурой и в присутствии дипломатического представителя Штатов. Однако в отказе Тинькова от гражданства была одна тонкость: через три дня на Лондонской бирже произошло начальное размещение акций основной компании банкира — TCS Group Holding PLC. В состав группы TCS входили «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование»: по оценке американской налоговой службы, начальная стоимость акций TCS составила около 1 млрд долларов.

Таким образом, через три дня после выхода из американского гражданства Тиньков стал миллиардером — однако по факту был им и раньше, просто умело скрывал это. Но зачем? Дело в том, что налоговая служба США достаточно щепетильно оценивает заработки своих граждан за рубежом. Последние обязаны отчитываться о доходах, полученных в любой точке планеты, и сообщать налоговикам обо всех видах заработка.

При этом, если американец выходит из гражданства своей страны и его состояние составляет 2 млн долларов и более, то все его имущество оценивается как проданное в день отказа от гражданства. Из этой суммы вычитают 700 тысяч долларов, которые не облагаются налогом, а с остального капитала, оцененного налоговой службой, взимается пошлина в размере 23,8%. Так что Тиньков при выходе из гражданства США должен был пополнить бюджет Америки примерно на 240 млн долларов.

Согласно обвинительному заключению, в 2013 году Тиньков контролировал группу TCS через две офшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах: Tadek Holding и Tasos Invest. Однако чтобы уложиться в «безналоговый норматив», составляющий 700 тысяч долларов, Тиньков за 2013 год указал доход в размере 205 тысяч 317 долларов, сообщив также, что на момент отказа от американского гражданства его состояние оценивалось всего-то в 300 тысяч долларов.

Оба заявления налоговая служба США расценила как ложные. А процедура выхода Тинькова из американского гражданства была определена как налоговая махинация: дескать, банкир ввел Вашингтон в заблуждение, стараясь скрыть вывоз капитала минимум на 1 млрд долларов стоимости акций TCS.

Тем не менее, обратить взыскание на акции штатовским налоговикам было бы достаточно трудно. Однако Тиньков предпочитал отсиживаться в далеком Лондоне, чтобы ровно таким же образом не общаться с российскими налоговиками. Благо вопросы к деятельности «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование» в России то и дело возникали.

Каким же образом чиновники США доказали, что состояние Тинькова было больше, нежели задекларированные 300 тысяч долларов? И как они вышли на цепочку офшоров банкира, которые тот умело скрывал? Оказалось, что еще в 2018 году ФБР начало расследование в отношении Тинькова — после того, как банкир начал выкладывать в соцсетях свои фото с VIP-бизнес-джетом Falcon Dassault 8X.

Стоимость такого «самолета-игрушки» составляет 60 млн долларов, и купить его на задекларированные 300 тысяч долларов Тиньков никак не мог. По регистрации самолета следователи ФБР выяснили, что он действительно оформлен на офшор Тинькова на острове Мэн. Причем платежи по самолету и по офшорам, завязанным на TCS, проходили через один прибалтийский банк ABLV, который, по несчастливому для Тинькова совпадению, давно уже сотрудничал с ФБР в вопросе контроля за отмыванием денег.

После этого вся схема с офшорами, владевшими группой TCS на момент IPO, оказалась у ФБР и у налоговой службы США как на ладони.

Пример Коломойского

Для сравнения приведем другой наглядный пример «раскулачивания» постсоветских миллиардеров со стороны Запада. Олигарх Игорь Коломойский до недавнего времени слыл самым богатым человеком на Украине. Но теперь в этом есть большие сомнения: Министерство юстиции США открыло против него два иска о конфискации имущества, приобретенной с использованием средств, которые были получены преступным путем.

В обвинении американского Минюста прописан источник происхождения грязных денег: это мошеннические ссуды и подложные кредитные линии, которые были получены структурами Коломойского из тонущего «Приватбанка» в 2008–2016 годах. По мнению Вашингтона, украденные из банка деньги отмывались с помощью банковских счетов подставных компаний, открытых в первую очередь в кипрском отделении «Приватбанка». После этого деньги переводились в США и использовались для покупки коммерческой недвижимости.

Непосредственным итогом грабежа Коломойским его собственного банка стало неизбежное банкротство «Привата», после чего Украине пришлось выдать этому учреждению помощь в размере 5,5 млрд долларов, — понятное дело, за счет налогоплательщиков. Иного варианта у Киева не было: значение частного «Приватбанка» для финансовой системы Украины никак не меньше системообразующей роли Сбербанка для России. Поэтому спасать банк, выпотрошенный Коломойским, пришлось всей «незалежной».

Коломойский ожидаемо объявил, что никакого преступления на момент вывода денег из «Приватбанка» не было и в помине, а все «инвестированные» в США средства имеют законное происхождение. Но, судя по всему, даже многократно проявленная олигархом лояльность к США не спасет его от расплаты. Напомним, что бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко в тех же Штатах раздели до нитки, отобрав в пользу Америки все украденное им на Украине.

Поэтому можно не сомневаться: никакие заслуги Коломойского перед США, включая организацию отрядов националистов-карателей на Юго-Востоке Украины в 2014 году, не станет для него индульгенцией — его тоже заставят расстаться со всем, что он успел приобрести за океаном.

Пример Хуэйнина

Придирчивый читатель спросит: очередного негодяя «раскулачили» в США — а мне-то что с того? Ведь украденное никто нам не вернет, все пойдет в бездонную дыру американского бюджета. Никакой справедливости!

Так-то оно так, только есть и другой пример.

В начале августа под санкции США попал еще один человек — китайский губернатор Гонконга Ло Хуэйнин. Таким образом Вашингтон решил отомстить чиновнику из Поднебесной за то, что он жестко, но эффективно подавил гонконгские протесты, которым так и не дали перерасти в настоящую «оранжевую» революцию.

Санкции против Хуэйнина выглядели вполне стандартно: арест и конфискация активов в США, запрет на банковские операции, ограничения по визам и т. д. Однако товарищ Ло отнесся к этому с изрядной долей юмора, поскольку у него… не оказалось никаких активов в Америке. Поэтому он решил лично перевести Дональду Трампу скоромные 100 долларов. Как заявил сам Хуэйнин, это были 1000 юаней, отложенные им на подарки семье к Новому году.

Благодаря такому шагу у китайского губернатора возникли финансовые транзакции, уже подпадающие под американские санкции, и президент Трамп, по словам Ло, смог «сохранить лицо», что очень важно в рамках китайской культуры. Иначе выходило бы, что специальный указ президента США бил в пустоту.

Товарищу Ло нельзя отказать в тонкой издевке над США. Ведь то, что в рамках китайской культуры действительно выглядит благородным шагом, позволяющим противнику сберечь реноме, в американском менталитете, тотально завязанном на деньги, выглядит изощренной насмешкой.

Тут-то и проходит граница между условными «украинским» и «китайским» подходами к санкциям США. Вся элита Украины, да и некоторая часть «вестернизированной» российской элиты до сих пор живут в рамках американской концепции «Сияющего града на холме», в которой вывоз капиталов за рубеж является мерилом жизненного успеха. Украл, уехал, устроился на Западе, не поймали — молодец. Эдакое попадание в рай, только на земле.

Китайский же или, если угодно, советский подход — принципиально иной. Это — наша земля, это — наша страна, это — мой народ. Ничего я здесь воровать не буду и тянуть награбленное за кордон — тоже. Моя страна должна быть великой, и для построения настоящего рая на земле мы все сделаем у себя дома.

Итоги украинского и китайского подходов видны невооруженным взглядом. КНР за последние тридцать лет превратилась из отсталой аграрной страны в ведущую сверхдержаву мира, бросающую вызов США. А Украина, которая на момент развала СССР была самой промышленно развитой республикой в Союзе, скатилась до уровня Дикого Поля и американской полуколонии.

Между этими двумя подходами рано или поздно придется выбирать и тем представителям российской элиты, кто еще все еще пытается усидеть между двух стульев. Или бесславно прятаться по миру с остатками капиталов, чтобы в итоге их потерять. Или же напряженно вкалывать в родной стране — с четким осознанием, что Россия будущего создается исключительно трудом населяющих ее людей.

Так что спасибо санкциям: они действительно работают. Вот только вектор их работы каждый выбирает самостоятельно.