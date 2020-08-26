Пожарные спасли 13 человек из горящего дома на Кубинке

Москва, 26 августа. Пожарные спасли 13 жильцов дома на улице Кубинка в Москве, где произошел взрыв. Об этом сообщили в экстренных службах.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадал один человек, женщина получила травмы.

«Женщина получила травмы, была передана медикам, которые ее сейчас осматривают», — сообщил источник ТАСС.

Взрыв прогремел в среду утром в пятиэтажном жилом доме на Кубинке. После взрыва начался пожар, огонь охватил квартиры с третьего по пятый этажи. В настоящий момент на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. По предварительным данным, в доме взорвался бытовой газ, сообщает телеканал «360».