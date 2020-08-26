В России выявлено 4676 случаев COVID-19 за сутки

Москва, 26 августа. В России выявлено 4676 заболевших новой коронавирусной инфекцией за последние сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Пациенты зарегистрированы в 85 регионах.

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Москва, Московская область, Смоленская область, Омская область, Чеченская Республика, Севастополь 0,2%», — говорится в сообщении.

В Чукотском автономном округе, где за предыдущие сутки не было выявлено ни одного случая COVID-19, теперь зафиксирован один. Единичный случай и в Севастополе.

Общее количество пациентов с коронавирусом в стране в среду достигло 970 865. Из них 786 150 человек выздоровели, 16 683 скончались.

Ранее ученые из университета Южной Калифорнии выяснили, в каком порядке проявляются симптомы коронавируса. Оказалось, что первым наступает жар, затем кашель, далее — мышечные боли, а в конце — тошнота или рвота и понос.