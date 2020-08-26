Россия разрешила въезд иностранным спортсменам и тренерам

Москва, 26 августа. Правительство РФ сняло ограничения на въезд в Россию иностранных спортсменов и тренеров. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Иностранные спортсмены, тренеры и специалисты в области физической культуры вновь получили возможность приезжать в Россию по рабочей или гуманитарной визе», — сообщили в пресс-службе.

Распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин. Иностранные спортсмены и тренеры могут въехать на территорию РФ через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска. Для въезда необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и визу, соответствующую цели поездки.

«Решение упростит пересечение границы для тех, кто участвует в международных соревнованиях, в том числе в профессиональных спортивных лигах», — добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Кипр приоткрыл границу для некоторых категорий россиян. По приезде в республику им придется 14 дней провести на карантине. Въезд в страну разрешен гражданам Республики Кипр, которые постоянно проживают на острове, а также членам их семей, включая супругов, детей и родителей, гражданам с видом на жительство, сотрудникам дипломатических представительств и миссий и лицам, имеющим специальное разрешение на въезд в страну от кипрского правительства.