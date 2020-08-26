Казахстан закупит российскую вакцину от коронавируса

Алма-Ата, 26 августа. Казахстанский единый государственный дистрибьютор лекарств ТОО «СК-Фармация» заключил соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о передаче вакцины от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Согласно заключенному соглашению, Москвы выделит гарантированный объем вакцины от коронавируса «Спутник V» после прохождения всех стадий испытаний. Документ был подписан в ходе визита в Москву правительственной делегации Казахстана.

Производить необходимый объем вакцины от коронавируса для Казахстана будет Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. Казахстанцы смогут пройти вакцинацию бесплатно и добровольной основе.

Первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, получившую название «Спутник V», разработали в центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Это препарат для внутримышечной инъекции. Препарат зарегистрировали 11 августа.

Директор по развитию биотехнологий Андрей Алешкин рассказал «360», сколько держится иммунитет к коронавирусу и можно ли от прививки заболеть.