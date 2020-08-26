Джабаров: Русские будут биться за Крым до последней капли крови

Президенту Украины Зеленскому пора забыть про Крым и вплотную заняться вопросом мира в Донбассе, заявил Федеральному агентству новостей сенатор Владимир Джабаров.

Ранее Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews заявил, что намерен вернуть Крым в состав Украины. При этом он признал, что «возвращение» полуострова — сложный вопрос.

«Никто не хочет говорить о Крыме, тем более Россия. Я поднял этот вопрос (в рамках «нормандского формата». — Прим. ФАН), но мы все время посвятили Донбассу», — посетовал президент.

По мнению Зеленского, Украина не должна была «позволить отобрать» свою территорию, но киевским властям, по его мнению, не стоит «корить себя за то, что так получилось».

«Нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения этого вопроса, кроме наших международных переговоров и договоренностей с нашими зарубежными партнерами, которые привели к санкциям и давлению на Россию», — добавил глава Украины.

Комментируя заявление украинского лидера, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью ФАН сообщил, что ни у Киева, ни у западного сообщества нет никаких рычагов давления, позволяющих пересмотреть статус полуострова.

«Я думаю, что это (заявление президента Украины. — Прим. ФАН) — определенная политическая игра, ведь Зеленский прекрасно понимает, что вопроса Крыма больше нет для Москвы. Полуостров может вернуться в состав Украины только в том случае, если Россия перестанет существовать как государство. Но слава богу, господь никогда этого не допустит. Россия всегда была, есть и будет. Второе: ни на одной международной площадке, где хотя бы раз поднимут вопрос о статусе Крыма, Россия никогда находиться не будет и участвовать ни в каких переговорах не будет. Крым — это субъект Российской Федерации, равно как и город Севастополь, и мы никогда не позволим пересматривать их статус», — сказал сенатор.

По мнению собеседника ФАН, украинский президент давно должен был понять, что вместо обсуждений крымского вопроса с партнерами и заявлений о возвращении полуострова, Киеву стоило бы вплотную заняться привнесением мира в Донбасс.

«Еще раз повторю, чтобы вернуть полуостров Украине, западным странам придется вступить в большую войну с Россией, но русские будут биться за Крым до последней капли крови. Извините за пафос, но так и есть. Поэтому Зеленскому эту тему надо забыть и думать о восстановлении отношений между странами, а не пытаться использовать Крым как разменную монету, раз не получается по Минским соглашениям. Он это делает для того, чтобы не Украина была виновата в срыве переговоров, а Россия. Всем же понятно, для чего он поднимает тему полуострова на переговорах по Донбассу», — заключил Владимир Джабаров.

Напомним, в марте 2014 года в Крыму состоялся референдум, по результатам которого полуостров вновь стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.