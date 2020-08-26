Эксперты дали прогноз по второй волне коронавируса в России

Москва, 26 августа. Вспышки смертности из-за COVID-19, как наблюдалась минувшей весной, в РФ уже не будет, но избежать второй волны можно только при условии, что граждане продолжат соблюдать меры личной безопасности и гигиены. Об этом рассказали российские ученые.

По мнению академика РАН Сергея Колесникова, россиянам не стоит опасаться коронавируса на родине, даже если в стране вновь будет наблюдаться подъем заболеваемости.

«Сегодня, по крайней мере, отработаны основные схемы профилактики, в том числе медицинское дистанцирование, маски, мытье рук, уже отработан подход к больным коронавирусом. То есть сегодня ожидать такой вспышки смертности, которая была, когда мы не знали, чем лечить, как лечить, и когда никаких препаратов понятных для профилактики и лечения не было, не стоит», — сказал он в комментарии «Парламентской газете».

Колесников также отметил уровень иммунной прослойки населения в стране.

«В нашей стране она больше, чем в других странах, не знаю, почему. Сравнивал данные — у нас уже 20 и более процентов (иммунная прослойка. — Прим. ФАН) по ряду городов, а за рубежом такого нет даже среди медицинских работников», — рассказал эксперт.

Не видит поводов для опасений по ситуации с COVID-19 и замдиректора по научной и инновационной работе ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА РФ, доктор медицинских наук Кирилл Зыков.

Он не исключил, что осенью заболеваемость коронавирусом может увеличиться. Это будет связано главным образом с тем, что вырастет плотность пассажиров в общественном транспорте, а погода сменится на более влажную и прохладную.

«Но если люди будут сознательными, будут пользоваться масками (особенно в общественном транспорте это обязательно), тогда, может быть, осенний подъем заболеваемости будет менее выраженным», — уточнил ученый.

Ранее практикующий врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о двух сценариях пандемии, которые, на его взгляд, могут развиться.