Взрыв прогремел в жилом доме в Москве

Москва, 26 августа. Пожар начался в доме №4 по улице Кубинка в Москве. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По предварительным данным, в пятиэтажном жилом доме прогремел взрыв. На место происшествия уже выехали наряды экстренных служб. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало. Пожар охватил три этажа, из горящего здания эвакуировали десять человек.

Ранее в столице произошел крупный пожар в жилой многоэтажке на улице 800-летия Москвы. Сначала загорелась одна квартира, а затем огонь перекинулся на квартиру, расположенную этажом выше.