Украинкам разрешили называться инженерками и социологинями

Киев, 26 августа. Киев официально разрешил употреблять феминитивы при обозначении профессий на Украине. Об этом говорится в соответствующем приказе, опубликованном на сайте министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны.

Изменения коснулись классификатора профессий: некоторые должности, которые были в перечне, упразднили, а некоторым дали новые наименования. Профессиональные названия по-прежнему указываются в мужском роде. Исключениями стали профессии, которые исторически носят наименования женского рода, например, швея или горничная.

Однако приказ наделяет сотрудницу правом потребовать адаптировать название должности под лицо женского пола и внести соответствующую запись в кадровую документацию. В приказе украинского министерства даже приводятся примеры таких замен: инженер — инженерка, станочник широкого профиля — станочница широкого профиля, социолог — социологиня.

Примечательно, что еще в 2018 году Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обязала пресс-службу употреблять феминитивы, чтобы обозначать профессии женщин, работающих в подразделениях ведомства, например, пожарная и спасательница.

Кроме того, феминитивы появились в редакции «Украинского правописания» от мая 2019 года. Эта же редакция обязала изменить написание русских фамилий, переиначив их на украинский манер.