Максакова обнародовала результаты ДНК-теста на родство со Сталиным

Москва, 26 августа. Экс-депутат Госдумы и оперная певица Мария Максакова сделала ДНК-тест, чтобы доказать свое родство с советским лидером Иосифом Сталиным. Результаты геномного теста были озвучены в программе «Пусть говорят» на Первом канале.

Артистка сообщила, что она с детства слышала рассказы о том, что ее бабушка являлась одной из фавориток советского вождя. Из-за этого Максакова решила провести ДНК-тест. Она подчеркнула, что не претендует ни на фамилию, ни на наследство Сталина, ее цель — установить родственные связи.

Экспертизу согласились провести правнук Сталина Селим Бенсаад и внук Юрий Давыдов. Геномный тест установил, что Максакова и Давыдов не являются родственниками с вероятностью в 95,86%. При этом возможность, что артистка и Бенсаад — двоюродные брат и сестра — 56,61%.

Максакова не собирается останавливаться на достигнутых результатах и готова приехать в Россию для дальнейшей более тщательной экспертизы.

Ранее Максакова сделала заявление о том, что, скорее всего, является внучкой Сталина на шоу «Пусть говорят». В эфире оперная певица рассказала, что несколько лет изучала биографию вождя и пришла к выводу, что она может быть его внучкой.

Также во время режима самоизоляции оперная дива решила порадовать поклонников новой композицией «Пандемия любви», которую написала сама. Большинство пользователей Сети были ошарашены образами артистки из клипа на песню, где она позировала либо полностью обнаженной, либо в полупрозрачном черном платье. Все обвинения Максакова парировала тем, что, по ее мнению, в видео «срамного-то нет ничего».