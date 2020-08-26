В Сети назвали выставленные напоказ соски Муцениеце «смертельным оружием»

Москва, 26 августа. Актриса Агата Муцениеце после недавнего развода с Павлом Прилучным опубликовала в Instagram очередной провокационный пост. Она выложила пикантный снимок в купальнике, вызвавший бурную реакцию подписчиков.

Поклонники артистки сделали вывод, что развод пошел ей на пользу. Одинокая Муцениеце кардинально сменила образ и заметно похорошела. Теперь она не стесняется появляться на публике в смелых образах и демонстрировать откровенные фото в Сети.

Последнее 31-летняя актриса доказала одной из свежих публикаций в Instagram. Она поделилась снимком, на котором позирует в бассейне на разноцветном надувном матрасе, внешне имитирующем леденец. На девушке надет лишь крошечный купальник, который показывает ее фигуру.

«Поймала за хвост последние деньки лета! А вы чем занимаетесь?» — написала в посте артистка.

Фолловеры пришли в восторг от «выставленных напоказ сосков» Муцениеце и назвали ее грудь «смертельным оружием». Под публикацией появилось множество комментариев, где фанаты выразили восхищение внешностью актрисы.

«Смотрим на твои заряженные груди. Соски — просто смертельное оружие. Все сдохли», — заявил один из пользователей соцсети. «Думаю, Павел просто сойдет с ума от потери такой женщины!» — предположил кто-то, говоря о бывшем супруге актрисы.

После развода с Прилучным Муцениеце стала вести себя смелее. В июле «Газета Кемерова» писала, что она появилась на открытии фестиваля нового российского кино «Горький fest» в Нижнем Новгороде в платье с экстремальным декольте. Когда актриса опубликовала в Instagram фото в этом наряде, один из подписчиков оставил комментарий, в котором обратился к экс-супругу актрисы.