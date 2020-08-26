Коротченко объяснил озабоченность Швеции из-за учений российской армии

Швеция постоянно выражает озабоченность из-за проведения российских военных учений. Страна является нейтральной по отношению к РФ, но все больше вовлекается в орбиту военного влияния НАТО. Об этом Федеральному агентству новостей заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Эксперт отреагировал на активизацию шведских вооруженных сил на острове Готланд из-за проведения Минобороны РФ военных маневров с участием десантных кораблей.

«Учения, а также кризис в Белоруссии вызвали необходимость направить шведские военные корабли и авиацию, а также наземные силы на Готланд», — сообщил шведский телеканал SVT.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист подчеркнул, что текущие действия армии являются реакцией на сложившуюся ситуацию в Балтийском море. При этом военный чиновник считает маловероятной прямую военную агрессию против Швеции.

Военный эксперт Игорь Коротченко напомнил, что такая реакция у Швеции на военные учения РФ проявляется еще со времен Полтавской битвы. В то время войска Карла XII были разбиты, а поэтому страна лишилась статуса воинствующей державы, говорит собеседник ФАН.

«Со времен Полтавской битвы страна постоянно выражает озабоченность военными учениями, которые происходят в России. К этому нужно относиться с пониманием. Очевидно, что это уже, наверное, часть национального менталитета шведов. Сначала они ловят и не могут поймать российские подлодки, которые якобы занимаются шпионажем в шведских территориальных водах. В другой раз курс Москвы представляется им чрезмерно агрессивным. Захотели они там что-то сделать, ну ради бога. Мы на это смотрим совершенно спокойно и считаем Швецию нейтральной страной, хотя она все больше вовлекается в орбиту военного влияния НАТО, и реагируем без эмоций. При этом Швеция не может пойти на провокации в отношении России», — отметил Коротченко.

Член комитета Госдумы по обороне Павел Дорохин заметил, что каждый раз, когда проводятся плановые учения Вооруженных сил РФ, Швеция делает подобные заявления.

«Есть такое западное клише, что учения, которые мы проводим, якобы агрессивны. При этом военные маневры западных стран у наших границ не агрессивны. На это особо реагировать не надо, поскольку идет целая серия постоянных попыток сыграть в негатив по отношению к России. Это тактика Запада не менялась уже долгое время», — сказал депутат.

Ранее в МИД России заявили, что НАТО активно стягивает свои войска к Норвегии. Как указывают дипломаты, в скандинавском королевстве размещаются атомные подводные лодки и радиолокационные станции. На этом фоне военные альянса проводят масштабные учения и разведывательные миссии. В НАТО объясняют эту активность существованием так называемой «российской угрозы».